Şeyma Döğücü: “Neşe kardeşim, tüm gücümle yanındayım”

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında oturduğu sırada başörtülü olduğu gerekçesiyle E.Ç. isimli kişi tarafından önce sözlü saldırıya maruz kalmış, ardından fiziki şiddete uğramıştı. Saldırı sonrası sosyal medyadan ardı ardına tepkiler gelmişti.

DÜĞÜCÜ'DEN DESTEK GELDİ

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü resmi Twitter hesabından saldırıya uğrayan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya destek verdi. Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece başörtülü olduğu için Nişantaşı'nda bir caninin saldırısına uğrayan Neşe kardeşime, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'nin, İstanbul'un tüm sokakları, caddeleri, bütün güzellikleri bizim, hepimizin" dedi.

"KADIN HUKUKÇU OLARAK BU OLAYIN VE YARGI SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Döğücü bir kadın hukukçu olarak bu şiddet olayının ve yargı sürecinin takipçisi olacağını açıklayarak, "Kardeşçe yaşantımıza göz diken hastalıklı zihniyete karşı tüm kalbimizle dur diyeceğiz. Her türlü ötekileştirmenin, fiziki ve psikolojik zorbalığın karşısına dikilen bir kadın hukukçu olarak bu olayın ve yargı sürecinin takipçisi olacağım. Neşe kardeşim, tüm gücümle yanındayım" ifadelerini kullandı.