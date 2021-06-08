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Haberler Gündem Haberleri Şeyma Döğücü: “Neşe kardeşim, tüm gücümle yanındayım”
Giriş Tarihi: 9.6.2021 00:56

: “Neşe kardeşim, tüm gücümle yanındayım”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Şeyma Döğücü: “Neşe kardeşim, tüm gücümle yanındayım”

Belediye Başkanı , başörtülü olduğu için ’nda saldırıya uğrayan araştırma görevlisi 'ya destek verdi. Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kardeşçe yaşantımıza göz diken hastalıklı zihniyete karşı tüm kalbimizle dur diyeceğiz. Her türlü ötekileştirmenin, fiziki ve psikolojik zorbalığın karşısına dikilen bir kadın hukukçu olarak bu olayın ve yargı sürecinin takipçisi olacağım. Neşe kardeşim, tüm gücümle yanındayım” dedi.

Araştırma Görevlisi 'ya 'ndaki Mıstık parkında oturduğu sırada başörtülü olduğu gerekçesiyle E.Ç. isimli kişi tarafından önce sözlü saldırıya maruz kalmış, ardından fiziki şiddete uğramıştı. Saldırı sonrası sosyal medyadan ardı ardına tepkiler gelmişti.

DÜĞÜCÜ'DEN DESTEK GELDİ

Belediye Başkanı resmi Twitter hesabından saldırıya uğrayan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya destek verdi. Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece başörtülü olduğu için 'nda bir caninin saldırısına uğrayan Neşe kardeşime, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 'nin, 'un tüm sokakları, caddeleri, bütün güzellikleri bizim, hepimizin" dedi.

"KADIN HUKUKÇU OLARAK BU OLAYIN VE YARGI SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Döğücü bir kadın hukukçu olarak bu şiddet olayının ve yargı sürecinin takipçisi olacağını açıklayarak, "Kardeşçe yaşantımıza göz diken hastalıklı zihniyete karşı tüm kalbimizle dur diyeceğiz. Her türlü ötekileştirmenin, fiziki ve psikolojik zorbalığın karşısına dikilen bir kadın hukukçu olarak bu olayın ve yargı sürecinin takipçisi olacağım. Neşe kardeşim, tüm gücümle yanındayım" ifadelerini kullandı.

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Şeyma Döğücü: “Neşe kardeşim, tüm gücümle yanındayım”
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