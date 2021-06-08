SON DAKİKA AŞI YAPTIRMAYANLAR AĞUSTOS'TA YENİ TEDBİRLER

Aslında batılı bir çok ülkede aşı konusunda bu tür duyarsızlıklar yaşadı. Vatandaşların aşılamalar için para desteği verenden pozitif ayrımcılığa kadar bir çok yöntem devreye sokuldu. Türkiye'nin de aşılama hızını arttırmak için hızla bazı önlemler devreye sokulması planlanıyor. Öncelikli olarak aşı zorunlu hale getirilmeyecek, vatandaşın inisiyatifine bırakılacak. Birkaç ay yeni gruplar açılarak hızla aşılamaya devam edilecek. Aşı yaptırmama konusunda direnen kişiler için Ağustos ayı gibi bazı önlemler devreye girecek.