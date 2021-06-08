Son dakika... Can Dündar hakkında yeni gelişme! Yakalama kararı...

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"Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından ise Dündar'ın ifadesi alınamadığından, bu suçlarla ilgili dosya ayrılmıştı.

Mahkeme heyeti, ifadesi alınamayan firari sanık Can Dündar hakkında yeni bir karar verdi. Kararda, yargılama sırasında yurt dışına kaçan Dündar'ın Almanya'dan iadesinin istendiği ve hakkında kırmızı bültenle aranma kararı olduğu ve yakalanmasının beklendiği belirtildi. Mahkeme heyeti, devam eden davasıyla ilgili de Dündar'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, Dündar'ın Almanya'dan iade işlemleri için bir kez daha iade talepnamesi ve kırmızı bülten işlemlerinin başlatılması kararı verdi. Bir sonraki duruşma 6 Ekim'e ertelendi. Mahkemenin kararı Adalet Bakanlığına gönderilerek, Alman makamlarından bir kez daha Dündar'ın Türkiye'ye iade edilmesi istenecek.