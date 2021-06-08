Son dakika... Can Dündar hakkında yeni gelişme! Yakalama kararı...

Son dakika haberi: Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde MİT tırları ile ilgili ihanet gibi bir manşete imza atmış, 29 Mayıs 2015 tarihli bu manşetin ardından dava açılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Mayıs 2016'da Dündar'ı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmış, ancak Yargıtay 9 Mart 2018'de mahkemenin bu kararını bozarak "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan ceza verilmesi gerektiğine karar vermişti.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından 7 Mayıs 2018'de davanın görülmesine yeniden başlanmış, 23 Aralık 2020'de "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından Dündar'a 27,5 yıl hapis cezası vermişti.
YENİDEN İSTENECEK
"Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından ise Dündar'ın ifadesi alınamadığından, bu suçlarla ilgili dosya ayrılmıştı.
Mahkeme heyeti, ifadesi alınamayan firari sanık Can Dündar hakkında yeni bir karar verdi. Kararda, yargılama sırasında yurt dışına kaçan Dündar'ın Almanya'dan iadesinin istendiği ve hakkında kırmızı bültenle aranma kararı olduğu ve yakalanmasının beklendiği belirtildi. Mahkeme heyeti, devam eden davasıyla ilgili de Dündar'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, Dündar'ın Almanya'dan iade işlemleri için bir kez daha iade talepnamesi ve kırmızı bülten işlemlerinin başlatılması kararı verdi. Bir sonraki duruşma 6 Ekim'e ertelendi. Mahkemenin kararı Adalet Bakanlığına gönderilerek, Alman makamlarından bir kez daha Dündar'ın Türkiye'ye iade edilmesi istenecek.