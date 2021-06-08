Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması! Marmara Denizi nasıl kurtulacak?

Ergene havzası, Susurluk Havzası, yine Sakarya'daki kirliğe ilişkin atılacak adımlar var. Menderes Havzasıyla da yatırımlarımız var. Burada Belediyelerimizin de üstüne düşen sorumluluklar var. Çevre işi siyasetin üstündedir. Bu iş devamlılık isteyen bir durumdur.

Biz Marmara Denizi'nin foseptik gibi kullanamayız. O yüzden ileri biyolojik arıtmaya ihtiyacımız var. Onu da boşaltmayalım diyoruz. Yatırım yapacağımız tesislerimiz bunu sağlayacak. İleri biyolojik arıtmaya geçtikten sonra bu atıklarımızı arıtmamız gerekiyor. 3 yıl içinde bu adımlar atılacak. Bu sayede de tüm Marmara'yı korunan alan ilan ederek... açıkçası orada uçan kuşu takip edeceğiz.

Biz tüm Türkiye'de yakın zamanda termik santrallerle ilgili önemli adımlar attık. Filtrelerini zorunlu hale getirdik. Yatırımlarını yaptılar biz de açtık. Marmara'nın durumu daha acil. Çok daha etkin hızlı çalışmak zorundayız.

"DİĞER DENİZLERİMİZDE VATANDAŞLARIMIZDAN BİR ŞİKAYET ALMADIK"

İklim değişikliği ile bu açık denizlere gidiyor. Marmara kapalı olduğu için bu daha fazla. Karadeniz'de kısmi görülmeler var. Ege'de çok fazla şikayet yok. Marmara havzası içerisinde bu sorun şu an var. Diğer denizlerimizde şuan vatandaşlarımızdan bir şikayet almadık.



Poyrazla birlikte bugün açıklara gitti. Bu kirliliği hızla engellemeliyiz. Bugün önemli bir süreci başlattık. 7 ilde deniz üstündeki kıyıya vurmuş müsilaj temizliğini başlattık. Gerek oradaki belediyelerimiz, gerek sorumlu kuruluşlara bu sürece dahil olacaklar. Marmara'daki hayalet ağların 1 yıl içerisinde toplanmasını sağlayacağız. Biz hem deniz dibi hem de üstünde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Kirliği engellemediğimiz sürece bu kısa vadeli bir çözüm.