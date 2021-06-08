Son dakika: Devlet Bahçeli'den müsilaj açıklaması: Açıkça bir çevre felaketi ile karşı karşıyayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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"AÇIKÇA BİR ÇEVRE FELAKETİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bahçeli'nin açıklalamaları şöyle:

"Çevresiz insan insansız çevre yalnızca fantastik masalların konusudur. Yaşadığımız hayat masal değildir, insan-çevre ilişkisinin birbirinden soyutlanması imkansızdır. İnsan ya doğayı anlamak, ya hakimiyet kurmak ya da karşılıklı saygıya dayalı ilişki kurmak için çırpınıp durmuştur. Ekonomi, politik dönüşümler, sosyo-politik gelişimler insan ile çevre arasındaki ilişkileri değiştirmiştir. Hem insan hem çevrenin ihtiyaçlarını aynı anda merkezine koyan fikri ve siyasi arayışlar bir noktadan sonra gerçekçi önerilerin kapısını aralamıştır. Çevre sorunları çevre kirliliği olarak değil, toplumsal, siyasal, ekonomik ve ahlaki sorunları olan bir kavram haline gelmiştir.

"BİR ÇEVRE FELAKETİ İLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ AÇIKTIR"

Marmara Denizi'nde mart ayından beri baş gösteren deniz salyası istilası çevre üzerinde bir kez daha, daha kararlı, daha dürüst düşünmemize yol açmıştır. Kirli su ve sanayi/tarımsal atıkların etkisiyle ortaya çıkan mikrobiyolojik varlıklar yoğun bir şekilde sahillerimize tutunmuştur. Bu kaygı verici tablodan her insanımızın rahatsızlık duyması normaldir. Deniz salyasının kıyılarımızda dikey bir hareketle dibe doğru indiği de gözlenmektedir. Deniz canlılarının oksijeni kesilmektedir. Bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açıktır.

"KIYI PLANLAMASI VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR"

Bizim düşüncemize göre çevre sorunlarını kalkınma çevre ikilemi yerine akılcı bir kullanma, koruma ile sürdürülebilir bir politika ile aşmak mümkündür. Ülkemizin bütüncül bir çevre politikasıyla maruz kaldığı risk ve tehditleri en aza çekeceği inancındayız. Kıyı planlaması ve yönetim sistemi uygulanmaktadır. Entegre çevre politikaları geliştirilmelidir. Biogüvenlik ve GDO tehlikelerini bertaraf etmek için tarım ve çevre politikaları eş zamanlı uygulanmalıdır.

"KİRLİ BİR DENİZİN ETRAFINDA SAĞLIKLI BİR YAŞAM KURULAMAZ"

Marmara Denizi'ne akan derelerin ıslahını yapmakla birlikte, orta Avrupa'dan gelen atıkların Karadeniz'e taşınımı önlenmesi için ülkelerle mutabakat imzalanmalıdır. Kirli bir denizin çevresinde sağlıklı bir hayat kurulamayacaktır. Günümüz dünyasında çevre sorunlarıyla, insan sorunları birbirinden ayırmak neredeyse hayaldir. Tahrip olmuş bir doğa, talan edilmiş bir medeniyete davetiyedir. Sürdürülebilir bir hayat hedefi çevrenin imarı ve ihyasıyla gerçekleşmelidir.

EL BİRLİĞİNE, İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

İnsanın kendisi ve yaşadığı toplum ve doğa ile ilişkilerini düzenleyen kurallar manzumesi olan çevre etiğinin sevgi ve saygıyı pekiştirmesi bize göre formülüdür. Çevre demek vatan demektir, çevreye hürmet çağın şifrelerini çözmenin ilk şartıdır. Deniz salyası ile mücadele konusunda alınacak tedbirlere, uygulanacak politikalara destek vereceğimizi, yapılacak her çalışmanın yanında duracağımızı ifade ediyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından hazırlanan eylem planını 7/24 esasıyla deniz salyasını temizleme seferberliğini destekliyoruz. Partilere düşen görev bu meseleyi istismar etmemeleridir. El birliğine, güç birliğine ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.

SİYASİ ETİK YASASI ÇIKARILMALI

Çevre etiği ne kadar önemliyse siyasi etik kuralları da bir o kadar önemlidir. Siyasi etik yasasının süratle ve mutabakatla çıkarılmasıdır. Siyaset centilmenlik içinde yapılmalıdır.

"HDP'NİN KAPATILMASI İÇİN ARTIK GÖZLER AYM'YE ÇEVRİLMİŞTİR"

Siyaset bir savaş hali değildir. Maalesef Türkiye'nin en büyük sorunu siyaset içinde yaşanan açmazlardır. Organize suç şebekelerine, terör örgütlerine sözcülük yapan bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Zillet İttifakı siyaseti Türkiye karşıtlığına konuşlandı. HDP, CHP ve İP'i çoktan kafeslemiş, kilidi üzerlerine vurmuştur. 2023 seçimlerinde ne olacağından daha önce devasa olan HDP'nin kapatılması sorunu vardır. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilmiştir. Kanlı ve karanlık sayfa artık kapatılmalıdır.