Son dakika | Diyarbakır’da dev narko-terör operasyonu! Mini İHA’lar tespit etti

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi, narko terör operasyonu ile ele geçirildi. İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...