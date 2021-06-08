FETÖ'nün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralıksız operasyonlara devam eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Kara Harp Okulu yapılanmasında daha önceki operasyonlarda deşifre olan 40 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifadesi ve FETÖ'nün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü hatlardan ardışık aranma kayıtları bulunan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FETÖ’nün Kara Harp yapılanmasına operasyon