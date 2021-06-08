Giriş Tarihi: 8.6.2021 16:48 Son Güncelleme: 8.6.2021 16:52

Son dakika: Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı! Bakan Koca'dan flaş mesaj...

Son dakika haberine göre; Haftalık vaka haritası açıklandı. Bakan Koca, haritayı değerlendirdi, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." dedi.