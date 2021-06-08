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Giriş Tarihi: 8.6.2021 14:45 Son Güncelleme: 8.6.2021 15:09

: 'tan LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt: İtiraz yolları belli...

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt: İtiraz yolları belli...

haberi: , geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşen LGS ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Selçuk, 'benzer soru' iddiasına, 'Müracaat yolları belli.' sözleri ile değerlendirmede bulundu.

haberine göre; , LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt: İtiraz yolları belli...

Bakan Selçuk, delil olmadan keskin yorumlar yapılmasının doğru olmadığını, bu hususa dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Selçuk, "İtiraz ve müracaat yolları belli..." diyerek, benzer soru iddiası için kişilerin rutin prosedürü izlemesi gerektiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Liselere giriş için pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atılmıştı.

Bakan Selçuk, bu iddiaları yalanladı.

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt: İtiraz yolları belli...
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