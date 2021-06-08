Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt: İtiraz yolları belli...

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt: İtiraz yolları belli...

Bakan Selçuk, delil olmadan keskin yorumlar yapılmasının doğru olmadığını, bu hususa dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Selçuk, "İtiraz ve müracaat yolları belli..." diyerek, benzer soru iddiası için kişilerin rutin prosedürü izlemesi gerektiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Liselere giriş için pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atılmıştı.

Bakan Selçuk, bu iddiaları yalanladı.