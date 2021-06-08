SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencileri de aşılarını olacak

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerine yer vermişti.