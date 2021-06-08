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Giriş Tarihi: 8.6.2021 23:03 Son Güncelleme: 8.6.2021 23:06

SON DAKİKA! : 13 Eylül'den önce öğrencileri de aşılarını olacak

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencileri de aşılarını olacak

Son Dakika Haberi... yazar 'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Bakan Koca, "13 Eylül'den önce öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" dedi.

Son Dakika Haberi... bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerine yer vermişti.

"ÜNİVERSİTE NÜFUSUNUN ÇOĞUNLUĞU ÖĞRENCİ"

Koca'nın bu paylaşıma yorum yapan yazar , "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" dedi.

"13 EYLÜL'DEN ÖNCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ DE AŞILARINI OLACAK"

Say'ın yorumunu cevabsız bırakmayan Bakan Koca, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencileri de aşılarını olacak
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