‘Temel atmama töreninin yanlış olduğu ortaya çıktı’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, Marmara Denizi
'ndeki müsilaj sorununa karşı biyolojik arıtmanın önemine dikkat çekerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun yaptığı temel atmama şovunun yanlışlığının ortaya çıktığını vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunan Çelik, şunları kaydetti: "Hepimiz bu konuyla yakından ilgiliyiz, son derece tedirgin edici bir tablo. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı eylem planı tavizsiz bir biçimde uygulanacaktır. Bu vesileyle biyolojik arıtma tesislerini yapmanın ne kadar önemli olduğu, biyolojik arıtma tesisi yapmamakla övünmenin, bunlarla ilgili temel atmama töreni düzenlemenin de ne kadar yanlış bir iş olduğu bir kere daha ortaya çıktı" dedi.