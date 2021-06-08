Turan: Kılıçdaroğlu Biden’ın aparatı oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, birkaç ay önce "Erken seçimin faydası yok" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun bir anda erken seçim istediğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin gelişmesine omuz vermesi gereken muhalefetin şimdi seçim istemesinin anlamına bakmak lazım. ABD Başkanı Joe Biden
'ın 'AK Parti'yi indireceğiz' demesinin aparatı oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye Değişim Partisi
Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
'ün "ABD, Türkiye'deki bir muhalefet partisine para gönderdi" açıklamasını anımsatan Turan, "Bunun araştırılması lazım" dedi.