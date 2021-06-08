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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Turan: Kılıçdaroğlu Biden’ın aparatı oldu

Eda IŞIK Eda IŞIK
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, birkaç ay önce "Erken seçimin faydası yok" diyen CHP Genel Başkanı 'nun bir anda erken seçim istediğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin gelişmesine omuz vermesi gereken muhalefetin şimdi seçim istemesinin anlamına bakmak lazım. ABD Başkanı 'ın 'AK Parti'yi indireceğiz' demesinin aparatı oldu" ifadelerini kullandı. Genel Başkanı 'ün "ABD, Türkiye'deki bir muhalefet partisine para gönderdi" açıklamasını anımsatan Turan, "Bunun araştırılması lazım" dedi.
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Turan: Kılıçdaroğlu Biden’ın aparatı oldu
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