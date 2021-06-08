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Giriş Tarihi: 8.6.2021 16:33

Türkmen’den Kılıçdaroğlu’na tepki!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Türkmen’den Kılıçdaroğlu’na tepki!

CHP Genel Başkanı ’nun “Bunlarla selamı sabahı kesin” sözlerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan tepki gösterdi. Türkmen, “Çok değil, daha dün gibi tüm eğitim hakları gasp edilen kızlarımızla, kamuda çalışması engellenen milyonlarca gencimizle selamı sabahı nasıl kestiğiniz dün gibi akıllarda... Oysa bu milletle değil, millete, devlete savaş açan örgütlere, malum güçlere selamı kesseniz keşke!” dedi

(CHP) Genel Başkanı , sosyal medya platformu Twitter'dan bir açıklama yayınladı. Kılıçdaroğlu, bu açıklamasında, "Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin!" ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN: "MALUM GÜÇLERE SELAMI KESSENİZ KEŞKE!" DEDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bunlarla selamı sabahı kesin" sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Türkmen, sosyal medya hesabından "Çok değil, daha dün gibi tüm eğitim hakları gasp edilen kızlarımızla, kamuda çalışması engellenen milyonlarca gencimizle selamı sabahı nasıl kestiğiniz dün gibi akıllarda... Oysa bu milletle değil, millete, devlete savaş açan örgütlere, malum güçlere selamı kesseniz keşke!" dedi.

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Türkmen’den Kılıçdaroğlu’na tepki!
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