Türkmen’den Kılıçdaroğlu’na tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan bir açıklama yayınladı. Kılıçdaroğlu, bu açıklamasında, "Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin!" ifadelerini kullandı.



TÜRKMEN: "MALUM GÜÇLERE SELAMI KESSENİZ KEŞKE!" DEDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bunlarla selamı sabahı kesin" sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Türkmen, sosyal medya hesabından "Çok değil, daha dün gibi tüm eğitim hakları gasp edilen kızlarımızla, kamuda çalışması engellenen milyonlarca gencimizle selamı sabahı nasıl kestiğiniz dün gibi akıllarda... Oysa bu milletle değil, millete, devlete savaş açan örgütlere, malum güçlere selamı kesseniz keşke!" dedi.