Yozgat’ta vatandaşın istediği kadın aday seçimi kazandı

Yozgat
'ta şeyh Ahmet Efendi Mahallesi'nin kadın muhtar adayı seçimden galip çıktı. Kentte farklı nedenlerle boş bulunan 9 köy ve 2 mahallede önceki gün yapılan seçimde, merkez Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi muhtarlığı için de 3 aday yarıştı. Seçimi kazanan Gülseven Sevimli Bulut, gazetecilere, mahalle halkına en iyi hizmeti sunmak için gayret edeceğini söyledi. Eski muhtar Hacı Süleyman Candan
'ın vefat ettiğini aktaran Bulut, "Ara dönemde vekaleten mahalle muhtarlığını yürüttüm. Vatandaşların isteği üzerine seçimde aday oldum ve seçildim. Başkanımızın desteğiyle mahallemizi kentsel dönüşüme aldırarak, modern hale getirilmesi için çabalayacağım" dedi. AA