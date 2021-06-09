2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak
'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri'nin başarılı harekâtı ile etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Örgüte yönelik soruşturmalarda ise 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.