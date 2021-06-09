Son dakika "9 Haziran koronavirüs tablosu" Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. 1yıldan fazla süredir ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 virüsüyle ilgili Sağlık Bakanlığı son dakika bilgisi şeklinde Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verilerinin yer aldığı en son korona tablosu ile kamuoyuyla paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika 9 Haziran koronavirüs tablosu ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler "9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt arayarak bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA 9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Haziran koronavirüs tablosu verilerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son korona tablosu bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;