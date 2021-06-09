Adliyeye mermiyle girmeye çalışırken yakalandı! Savunması şoke etti

İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesine giriş yapacağı sırada X-ray cihazının alarm vermesi üzerine arama yapılan genç kadının üzerinde mermi çıktı. 40 yaşındaki Nurhan K., isimli genç kadın adliyeden içerisi giriş yapacağı sırada X-ray cihazı alarm verdi. Adliye güvenliği alarm üzerine genç kadının üzerinde bulunan metal eşyaları çıkarmasını istedi.

ÇANTASINDA MERMİ ÇIKTI



Bu sırada Nurhan K.'nın çantasında yapılan aramada ateşli silahlarda kullanılan ve dolu halde mermi çekirdeği bulundu. Güvenlik görevlilerinin durumu adliye polisine bildirmesinin ardından gözaltına alınan Nurhan K., ifadesi alınması üzere karakol götürüldü. Polislere ifade veren genç kadın merminin yıllar önce vefat eden eşine ait olduğunu hatıra için sakladığını ve üzerinde unuttuğunu söyledi.

6 AY HAPSİ İSTENİYOR



İfadesinin ardından serbest bırakılan Nurhan K., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Nurhan K.'nin 'Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.