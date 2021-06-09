AK Parti’den araştırma komisyonu teklifi

AK Parti
, Marmara Denizi
'ndeki müsilaj sorununun nedenlerinin tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir komisyon kurulması talebini TBMM Başkanlığı'na iletti. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile 64 milletvekilinin imzasıyla sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, deniz suyu sıcaklığının yükselişine Marmara Denizi'nin durgun yapısı ve kirlilik miktarının artışı eklendiğinde müsilaj sorununun ortaya çıktığı belirtildi. Gerekçede, "Deniz çevresinin kirlenmesini önlemek, kirliliği azaltmak ve kontrol edebilmek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak bugüne kadar en öncelikli hedeflerimizden oldu. Müsilaj sorununun, oksijen azalmasından kaynaklandığı biliniyor. Oksijen azalmasının ana sebebi ise aşırı azot ve fosfor yükü" denildi. Meclis araştırması önergesine ilişkin görüşmelerin, TBMM Genel Kurulu'nda yarın yapılması bekleniyor.