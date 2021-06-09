AK Parti'li Özhaseki: Kitaplara konu olmuş hırsızlıkların altında CHP vardır

KORONAVİRÜSLE ÖRNEK MÜCADELE

Türkiye'nin koronavirüsle örnek bir mücadele verdiğini kaydeden Özhaseki, kendi hastalığı döneminden de bahsederek şunları söyledi: "Hastane kapıları milletine sonuna kadar açık olan, vatandaşından bir kuruş dahil almadan herkesi tedavi eden, binlerce doktor ve sağlıkçı ordusuyla milletin hizmetkarı olan bir ülke vardı, o da Türkiye'ydi. Ben hastalandığımda gittim şehir hastanesinde kaldım. Başka hastanelere de asla gitmedim. Haliyle hastalık döneminde konu komşuları gezdim. Herkes kovid geçiriyordu. Çünkü 1500 kovid hastası ile hastanede yatıyoruz. Emin olun normalde orada kalamayacak insanlar, bütçesi yetmeyecek insanlar hepsi oradalar. Doktorlar hizmetinde, gece-gündüz onların emrinde koşuyorlar ve onlarında dilinden durmadan dua eksik olmuyor. Böyle bir başarılı dönem atlattık."