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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Amasra-1’den çıkarılan gaz enerjiye dönüştü

ANKARA
Amasra-1’den çıkarılan gaz enerjiye dönüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusundan çıkarılan doğalgazın yakılarak enerjiye dönüştüğünü bildirdi. Gazın laboratuvar ortamında mühendislerce yakılmasına ilişkin test görüntülerini Twitter'dan paylaşan Dönmez, "Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1'de 135 milyar metreküp yeni rezerv keşfedildiğini, Karadeniz'deki toplam rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.
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Amasra-1’den çıkarılan gaz enerjiye dönüştü
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