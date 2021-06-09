Ankara Gar davası duruşmasındaki tanık : “Evde el bombaları ve silahlar vardı”

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'de terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin görülen duruşmada Erman Ekici'nin yargılamasına devam edildi. Dava kapsamında Tanık olarak dinlenen davanın firari sanıklarından Ömer Deniz Dündar'ın kardeşi Muhammet Gazi Dündar'ın eşi M.D., "DEAŞ Suriye'de yetişkin kadınlara 50, çocuklara 25 dolar maaş veriyordu" dedi.

Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamaya tutuklu sanık Erman Ekici, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme, müşteki avukatlarının talebi sonrası bir önceki celsede verilen ara karar gereği bazı firari sanıkların eşlerini tanık olarak dinledi.

Mahkeme, davanın firari sanığı Ömer Deniz Dündar'ın kardeşi Muhammet Gazi Dündar'ın eşi M.D.'yi tanık olarak dinledi M.D. eşi Muhammed Gazi Dündar ile Almanya'da yaşarken sosyal medyadan tanıştığını belirtti. Almanya'da gittiği mescitte tanıdığı davanın firari sanıklarından Walentina Slobodjanjuk ile 2013 yılında Türkiye'ye geldiklerini, kendisinin Muhammet Gazi Dündar ile Slobodjanjuk'un da eşini kardeşi Ömer Deniz Dündar ile imam nikahı ile evlendiğini ifade etti. Daha sonra hep beraber yardım dağıtmak amacıyla kaçak yollarla Suriye'ye gittiklerini anlatan M.D., "İlk gittiğimiz yıl DEAŞ yoktu. Eşim El Kaide adına faaliyet gösteriyordu. Daha sonra DEAŞ'a katıldı" ifadelerini kullandı.

Eşinin şu anda YPG'nin elinde esir olarak bildiğini anlatan M.D., 'Rus Ayşe' olarak bilinen Walentina Slobodjanjuk ve eşi Ömer Deniz Dündar'dan 2018'den beri haber alınamadığını kaydetti.

YETİŞKİNLERE 50 ÇOCUKLARA 35 DOLAR MAAŞ

Suriye'de eşiyle birlikteyken 3 şehir değiştirdiklerini söyleyen M.D., avukatın, "Kamplarda ya da kaldığınız yerlerde herkeste silah var mıydı?" yönündeki sorusuna, "Kadınlarda silah yoktu. Ancak eşimle ilk kaldığımız evde el bombaları ve silahlar vardı" cevabını verdi. Eşi gittikten sonra bir süre çocuklarıyla yalnız kaldığını ve daha sonra PKK'ya esir düştüğünü belirten M.D., "Eşi olmadığı zaman geçiminizi nasıl sağlıyordunuz" sorusuna, "DEAŞ maaş veriyordu. Yetişkinlere 50, çocuklara 35 dolar veriyordu. Daha sonra kaldığım kamplarda ise çamaşır yıkayarak geçimimi sağladım" dedi. Esir bulunduğu kamptan 2018'de kaçakçılar sayesinde kurtulduğunu ve Türkiye'ye teslim olduğunu söyleyen M.D., "Kampta kadınlar kalıyordu. O dönem eşim de YPG'nin elindeydi. Kaçakçılar para karşılığında kamptan çıkmak isteyenlere yardım ediyordu. Bende 12 bin dolar ödeyerek oradan kurtuldum. Parayı iletişim halinde olduğum Almanya'daki annem gönderdi" ifadelerini kullandı.



10 Ekim 2015'deki Gar saldırısı sırasında Suriye'de olduğunu ve olaydan sonra Türkiye'nin listesine girdiklerini öğrendiğini belirten M.D., saldırıyla ilgili, kendisinin ya da eşinin bir bilgisi olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Bizim bir bilgimiz yoktu" dedi Davanın diğer sanıklarının isimleri tek tek sorulan M.D., sanıklardan bazılarını 'kod' isimleri söylenince tanıdığını ya da ismini duyduğunu belirtti. Tanık M.D., Türkiye'ye teslim olduktan sonra yaklaşık 10 gün sorgulandığını daha sonra serbest bırakıldığını, üyelik suçundan yargılamasına devam edildiğini söyledi. Mahkeme, firari sanıklardan Savaş Yıldız'ın eşi H.Y. ile Kasım Dere'nin eşi S.D.'yi de tanık olarak dinledi. Her iki tanık da eşleri dışında hiçbir sanığı tanımadıklarını ve saldırı ile ilgili bir bilgilerinin olmadığını kaydetti. H.Y., eşi Savaş Yıldız'ın Suriye'de YPG'nin elinde esir olduğunu, S.D., ise eşi Kasım Dere'nin bir hava saldırısı sırasında öldürüldüğü yönünde bilgi bulunduğunu ifade etti.