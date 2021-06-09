SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ – YASAKLAR NE ZAMAN SONRA ERECEK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 22.00-05.00, hafta sonu pazar 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri Türkiye'nin 81 ilinde akşam saat 22:00 sabah 05:00 saatleri arasında uygulanıyor.

YASAKLAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen koronavirüs genelgesi kapsamında yasakların ikinci bir emre kadar uygulanmaya devam edeceği bilgisi yer almasına rağmen ne zaman sona ereceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu akşam saat 22:00'dan itibaren Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak.