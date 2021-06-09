Başkan Erdoğan talimat verdi! Yapay zeka çağına geçiş noktasında Türkiye lider ülkelerden biri olacak

Toplantıda AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi ile yeni kurulan Bilgi ve İletişim Teknoloji'den Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri bir sunum yaptı. Toplantıda Türkiye'nin de içinde geçtiği dünyadaki dijital dönüşüm detaylı bir şekilde ele alınırken, AK Parti önümüzdeki süreçte bu kapsamda teknolojik alt yapıya kavuşturulacak. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanlığı bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler noktasında toplumsal farkındalık oluşturma çalışmaları yapacak. Dijital dönüşüm sürecinde, özellikle yapay zeka çağına geçiş noktasında Türkiye'nin lider ülkelerden biri olabilmesi yolunda süreci hızlandırıcı kısa-orta vadeli sektörel politika önerileri üzerine çalışmalar yapacak. Uzun vadede ise bu dönüşümün toplumsal ve sosyolojik etkileri konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve sektör temsilcileri ile ortak çalışmalar yürütecek.