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Giriş Tarihi: 9.6.2021 15:01 Son Güncelleme: 9.6.2021 15:03

Başkan Erdoğan'dan '' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'Aybüke Yalçın' mesajı

Başkan , 4 yıl önce 'ın ilçesinde, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni 'ı andı.

Başkan , Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Tayini 'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan 'Aybüke Yalçın' mesajı
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