Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan 'Dünya Akreditasyon Günü' mesajı

TÜRKAK'ın, küresel ısınmadan kuraklığa, ekolojik ayak izinin düşürülmesinden daha yeşil bir sanayiye, kaynakların verimli kullanılmasından ürünlerin asgari güvenlik kriterlerinin karşılandığının teyidine kadar hemen her alanda, 17 küresel amaca ve özellikle kalite, sanayi, inovasyon ve altyapının güçlendirilmesi alanındaki çalışmaların nihai hedeflerine ulaşmasına katkı sağladığını belirten Kaymakcı, bu kurumun faaliyetleri aracılığıyla akredite test, ölçüm, tetkik, raporlama ve geçerli kılma çalışmalarının bilimsel kararlara temel oluşturduğunu; insanlara ve gezegene yaraşır politikalar yürütülmesine zemin sağladığını ifade etti.



Kaymakcı, açıklamısının devamında, "Sürdürülebilir kalkınmayı başarmak ve gelecek nesillerimize daha iyi bir ülke bırakmak anlamında Küresel Amaçlar'ın gerçekleştirilmesi için kamu, özel sektör, sivil toplum ve tüm vatandaşlarımızın ortaklığına ihtiyacımız var. Bu bağlamda, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, buna katkı sağlayan akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, denetçi ve teknik uzmanların, ulusal ve uluslararası tüm paydaşların 'Akreditasyon: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın uygulanmasını destekler' temalı 2021 yılı 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.