Fenomen medyuma suikast davasında flaş gelişme!

Sosyal medyada kendini 'Metafizik ve Bioenerji Uzmanı' olarak tanıtan Muhammet Emin Kırmızıkan ile Yedikule'de bir mescidin imamlığını yaptığı öğrenilen kardeşi Emrah Kırmızıkan bıçaklı saldırıya uğradı. Kırmızkan kardeşler, İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir dükkan işletiyordu.23 Şubat günü, iki kardeşin dükkânının karşısındaki kaldırımda bir grup genç oturuyordu. İddiaya göre, gençlerden biri önce Kırmızkan kardeşlere ait aracın lastiğini bıçakladı. Dükkandan çıkıp araçlarına yönelen kardeşlerden Emrah sürücü koltuğuna oturup aracı çalıştırırken, gençler aniden Muhammed'e saldırmaya başlamıştı.

BIÇAKLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Sanıkların önce Muhammed'e saldırdı. Başlayan kavgada grup üyelerini Muhammed'i bıçaklayarak darp etmeye başladı. Kardeşinin yardımına koşan Emrah da benzer şekilde defalarca bıçaklandı. Grup üyeleri iki kardeşi komaya soktuktan sonra olay yerinden bir araçla ayrıldı. Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Emrah Kırmızıkan, hayatını kaybetti. Muhammed ise tedavi altına alınmıştı.





ADLİ TIP RAPOR VERDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu verdiği raporda, Muhammed'in sağ kalça, sol kalça, sol el ve dizinden olmak üzere toplam 16 adet bıçak darbesi ile yaralandığını ve yaralanmasının etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunu belirlendi. Maktul Emrah Kırmızıkan'ın vücudunda 1 adet sırtından, 5 adet kalçadan ve 1 adet kasık bölgesinden olmak üzere 7 adet kesici delici alet yarası tespit edildiği, maktulün ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesisinden gelişen kanama ve komplikasyonlar sonucu meydana geldiği tespit edilmişti.



DAVA AÇILDI



Savcılık, 9 şüpheli hakkında Emrah Kızılkan'ı, 'kasten öldürmek' ve kardeşi Muhammed Emin Kırmızıkan'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sabri Ahi getirildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar ve Barış Can Yolaçan ile şikayetçi Muhammed Kırmızıkan, annesi ve babası da geldi. Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu.



"BIÇAĞI SAPLADIĞINDA ÖL ÖL DİYORDU"



Muhammed Kırmızıkan ifadesinde, "Bu olayı, Enis Tığlı isimli kişinin azmettirmesi sonucunda gerçekleştiğini düşünüyorum. Ben Enis Tığlı'nın dergahına gittim, geldim. Ben Enis Tığlı ile ilgili reddiyeler yazdım. Bu şahıs bu yüzden beni tehdit etmiştir. Hem Enis Tığlı, hem de müritleri tarafından 2015'ten beri tehdit ediliyorum. Bu olaydan sonra da tehdit edildim. Olay günü de Sabri Ahi isimli kişi bana saldırdığında 'Öleceksin' diyerek saldırmaya başladı. Bıçağı sapladığında 'Öl öl öl' diyordu. Yanındaki şahısta, 'Telefonunu kır, yardım çağıramasın' diyordu. Saldıranların hepsi de Enis Tığlı'nın müritleridir. Komşular bağırınca saldırganlar kaçmak istedi. Sabri Ahi ve yanındaki şahıs, 'Adam ölmedi, devam edelim' diye söyledi. Etraftaki komşular toplanınca kaçmak zorunda kaldılar. İsteseydi beni öldürebilirdi. Zaten kalbime de hamle yaptı, ben elimle engel oldum" dedi.

PARA TRANSFERİ İDDİASI



Kırmızıkan, "Can Kölan'ın E.T. telefon görüşmeleri var. Olay gününden önceki tarihleri kapsayacak şekilde telefon görüşmelerinin istenmesini talep ediyorum. Can Kölan ile Mert Ceylan arasında 35 bin TL'lik bir para transferi oldu. Mert Ceylan'da bu parayı olay günü gelen saldırganlara dağıtmıştır. Bu nedenle de para transferine ilişkin kayıtların getirilmesini talep ediyorum" diyerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

"ARABAMI VERDİM"



Baba Doğan Kırmızıkan, "Oğlum Muhammed, 2015 yılında Enis Tığlı tarafından tehdit almıştı. Bu yüzden ben onun telefon numarasını değiştirmiştim. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Anne Fatma Kırmızıkan ise, "Anneleriyim. Benim oğlum 26 yaşındaydı. 2 kişiye 8 kişi gidiyor. Bir çocuğum öldü. Benim çocuklarımın elinde hiçbir şey yoktu. 23 yaşındaki gelinim dul kaldı. 3 buçuk aylık torunum yetim kaldı. Ben oğlumun mezarına gidemiyorum. Cezalandırılmalarını istiyorum." şeklinde konuştu. Tutuksuz sanık Ahmet Yapar ise "Sadece arabamı verdim" dedi. Sanık Sabri Ahi ile Barış Can Yolaçan da beraatlerini talep ettiler.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, firari sanık Can Kölan hakkındaki dosyanın ayrılmasını talep etti. Mütalaada sanıkların eylemlerinin öldürmeye yönelik olduğu, ancak Emrah Kırmızıkan'ın araya girmesi üzerine sanıkların, Muhammed Kırmızıkan'a yönelik öldürme eylemini gerçekleştiremedikleri kaydedildi. Savcı, sanıklar Ahmet Yapar, Ferhat Yıldırım, Mert Ceylan, Furkan Sevencan, Baran Korkmaz, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer hakkında Emrah Kırmızıkan'a yönelik "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini, Muhammed Kırmızıkan'a yönelik ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

TUTUKLULUKLARI DEVAM



Sanık avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere süre talep ettiler. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanıklar Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi ve Ufuk Yücel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Mahkeme, firari sanıklar Cem Kölan ile Mert Ceylan hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.