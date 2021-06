Firari Dündar’a yakalama kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki MİT TIR'larının durdurulması duruşmasına, firari sanık Can Dündar ve mazeret bildiren avukatı katılmadı. MİT Başkanlığı'nı temsilen Hazine avukatı Timuçin Üzel de duruşmada hazır bulundu.Duruşmada söz alan Hazine avukatı Üzel, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müdahilliklerine karar verilmesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Can Dündar hakkında, dosya kapsamı, isnat edilen suça ilişkin kuvvetli şüphenin varlığını gösteren deliller, sanığın uzun süredir firari olarak başka dosyalardan aranması, mahkemenin başka dosyasından aldığı ceza sebebiyle kırmızı bülten ve iade işlemlerinin beklenmiş olması ve isnat edilen suç niteliğine göre, tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmetti.Sanığın yurtdışında ve halen Almanya 'da bulunduğunun anlaşıldığını bildiren heyet, iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar verdi.MİT Başkanlığının suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya müdahilliğine hükmeden heyet, duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 23 Aralık 2020'deki duruşmada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Dündar hakkında bir müşteki yönünden, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından ifadesi alınmadığı gerekçesiyle dosyası ayrılmıştı.