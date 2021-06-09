Hatay şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz için Antakya Mezarlık kompleksinde tören düzenlendi. Tören öncesinde Hatay Eğitim ve araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Yılmaz'ın cenazesi Akasya Mahallesi'ne götürülerek burada komşularından helallik istendi. Babasını daha önce kaybeden Şehedin annesi Fatma Yıldız oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Komşulardan helallik alınmasının ardından Antakya Mezarlık kompleksine getirilen şehit Jandarma Uzmançavuş Adil Yılmaz için burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Antakya şehitliğinde toprağa verildi.

Şırnak'ta göreve giderken. Silahının ateş alması sonucu ağır yaralanan, daha sonra kaldırıldığı hastane yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın nişanlı olduğu öğrenildi. Düğün hazırlıkları yapan şehit Yılmaz, 4 çocuğu bulanan Yılmaz ailesinin en büyüğüydü.