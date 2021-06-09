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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Hayvan hakları kanunu 1 Temmuz’a kadar yasalaşacak

Eda IŞIK Eda IŞIK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan MYK'da 'nda yapılacak değişiklik masaya yatırıldı. Erdoğan değişikliğin 1 Temmuz'a kadar yasalaşmasını istedi. Bu hafta yapılacak çalışma ile son şekli verilecek. Taslakta hayvanlar "mal" değil, "can" olarak tanımlanıyor. Cezalar da buna göre yeniden düzenleniyor. Evcil hayvanlara çip takılacak, hayvanları sokağa bırakanlara da 2 bin TL'ye kadar para ceza verilebilecek. Hayvanlar için özel eğitim almış polisler devrede olacak. "Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)" mobil uygulamasına geçilecek. Belediyeler bütçelerinin belli bir kısmını hayvan barınaklarına ve kısırlaştırmaya ayıracak. Hayvanlara kimlik verilecek, tecavüz ya da cinsel istismarda bulunanlara hapis cezası verilecek.
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Hayvan hakları kanunu 1 Temmuz’a kadar yasalaşacak
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