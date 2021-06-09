AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe madde madde paylaştı! İşte İBB'nin Deniz Salyası'ndaki ihmalleri





2- Özellikle son 2 yılda İstanbul'da artan çevre felaketlerinin kaynağı İSKİ raporunda ortaya çıktı. Buna göre; 2020'de günlük 4,5 milyon metreküp olarak planlanan atık su arıtma oranı 3.8 milyonda kaldı.

3- AK Partili İBB döneminde 2018'de atık su arıtımından geri kazanılan su miktarı 29 milyon 379 bin metreküp iken; 2020'de bu rakam 24 milyon 869 bin metrekübe düştü. Bu biyolojik arıtma dahil atık su arıtma tesislerinin düzenli olarak çalıştırılmadığının ispatı.



4- Haliç, çamura terk edilmiş ancak CHP'li yönetim 'alg' açıklamasıyla algı yürütmüştü. CHP'li yönetimin iddiasını da çürüten veriler yine İSKİ raporunda ortaya çıktı. 2020'de Haliç'te dip çamur tarama ve susuzlaştırma hedefi 50 bin ton iken; gerçekleşen sadece 4 bin tonda kaldı.

5- Atık su yönetiminden içme suyuna kadar İSKİ yatırımları, İstanbul için hayati öneme sahip. Ancak CHP döneminde İSKİ'nin yatırım bütçesi de %35 azaldı. Örneğin; 2018 bütçesinde yatırımlar için ayrılan pay 4 milyar 066 milyon TL iken; 2020'de 2 milyar 628 milyon TL'ye geriledi.