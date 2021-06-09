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Giriş Tarihi: 9.6.2021 23:51

JASAT firari FETÖ zanlısını yakaladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
JASAT firari FETÖ zanlısını yakaladı

’nın ilçesinde JASAT ekiplerin düzenlediği operasyonda FETO/PDY sucundan aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgiler göre, üye olmak (FETÖ/PYD) suçundan aranan firari Y.K. adlı şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, firarinin saklanabileceği adreslerle ilgili uzun süren teknik takip çalışmaları sonucu şahsın ilçesinde olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'nın koordinasyonunda şahsın kaldığı eve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan firari Y.K. daha sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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JASAT firari FETÖ zanlısını yakaladı
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