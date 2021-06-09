JASAT firari FETÖ zanlısını yakaladı

Alınan bilgiler göre, Silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PYD) suçundan aranan firari Y.K. adlı şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, firarinin saklanabileceği adreslerle ilgili uzun süren teknik takip çalışmaları sonucu şahsın Suruç ilçesinde olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda şahsın kaldığı eve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan firari Y.K. daha sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.