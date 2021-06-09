Mahmur’a kahramanlık mührünü vuralım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
KİŞİLİKSİZ MUHALEFET:
Zillet ittifakı, siyasetini Türkiye
'ye karşı konumlandırmıştır. Organize suç örgütlerine sözcülük yapan kişiliksiz bir muhalefet vardır. Bu vatan düşmeyecek, Türk milleti zillete boyun eğmeyecektir. CHP ve İP'in siyasi idaresi güdümlüdür. Bunların rotasını belirleyen temelsiz isnatlar, küresel senaryolardır. CHP ile İP'in gizli ortağı HDP
, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi bir ortaklık olacağını ortaya çıkarmıştır. HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiş, üzerlerine de kilidi vurmuştur. Bunların ayağa kalkmaya mecalleri kalmamıştır.
TAHAMMÜL EDEMEYİZ:
TİP'li bir milletvekilinin 'Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor' iftiraları karşısında ne yapacağız? Böyle bir alçak, TBMM'de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete katil diyen bu soysuz hazineden maaşını alıyor. Bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıkların arkasıdır.
AYM'NİN NAMUS BORCU:
Bununla birlikte HDP'li bölücü milletvekillerine gereği yapılmalıdır. HDP'nin kapatılması, siyasetten kaydının silinmesi, hepimizin ve özellikle AYM'nin namus borcudur.
TERÖRÜN KAYNAĞI KURUTULACAK:
Mahmur kampının mağlubiyeti, terör örgütünün kaynağını kurutacaktır. Kandil'e dikelim bayrağı, Sincar
'a vuralım yumruğu, Mahmur'a çakalım kahramanlık beratını. ABD
'nin PKK/YPG'yi kara gücü olarak değerlendirmesi müttefiklik hukukuna sürülmüş bir zehirdir. ABD'li askerler, teröristleri ilkyardım konusunda eğitmişler. Bu tablo tam bir çürümüşlüktür. Sayın Cumhurbaşkanımız, NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden'a skandal gelişmeleri, terör örgütüyle kurulan yakınlığı inanıyorum ki anlatacaktır. Terör örgütleriyle ortak bir gelecek planlayanların, hegemonya mücadelelerinde hedef ülkeleri bu yolla çembere alanların ulaşacakları yer zulümdür, zillettir, kan nehridir.
AMAÇ 2023'E KADAR TERÖRÜ BİTİRMEK:
Türkiye Cumhuriyeti, yüzüncü yıldönümü olan 2023'e terör belasını yenmiş olarak kavuşacaktır. Amacımız budur, arzumuz budur, mücadelemiz buna yöneliktir. Bu hunhar musibeti hayatımızdan söküp atma hususunda muhteşem bir devlet kararlılığı ve millet inancı vardır ve ortadadır. Başaracağız, ihanetin kalbine mızrağı saplayacağız.