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Haberler Gündem Haberleri ‘Marmara eski temiz günlerine dönecek’
Giriş Tarihi: 9.6.2021

eski temiz günlerine dönecek’

ANKARA
‘Marmara eski temiz günlerine dönecek’
Başkan Erdoğan'ın eşi , Twitter'dan " Hepimizin", "Dünya Okyanus Günü" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Hepimizi derinden üzen Marmara'daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve 'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum. Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, bizler de çevre dostu bir yaşamla bu tür sorunların önüne geçebiliriz."
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‘Marmara eski temiz günlerine dönecek’
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