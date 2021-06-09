‘Marmara eski temiz günlerine dönecek’

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Twitter'dan "Marmara
Hepimizin", "Dünya Okyanus Günü" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Hepimizi derinden üzen Marmara'daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizi
'nin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum. Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, bizler de çevre dostu bir yaşamla bu tür sorunların önüne geçebiliriz."