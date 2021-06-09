Mavi Vatan’ın kolyesi Marmara için savaş başladı

Marmara Denizi
'ne kıyısı olan İstanbul
, Kocaeli
, Bursa
, Balıkesir
, Yalova
, Çanakkale
ve Tekirdağ'da dün Büyük Deniz Temizliği Seferberliği başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un katılımıyla İstanbul Caddebostan'da düzenlenen törende, diğer illerle videokonferansla bağlantı kurularak çalışmalara 'start' verilmesi talimatı iletildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB yetkilileri, STK ve vakıf temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve ünlü isimlerin katılığı törende konuşan Kurum, özetle şunları söyledi:
Müsilaj sorununa karşı birlik olmak, tek yürek olmak için buradayız. İstanbul, hepimizin sevdası. Bu yüzden bütün Türkiye'nin kalbi, yüreği burada. Hep birlikte 'Marmara
hepimizin' diyoruz. Seferberlik ruhuyla hareket etmek durumundayız. Marmara'yı en hızlı şekilde temizleyecek; en duru, en saf, en berrak haline yeniden kavuşturacağız.
Müsilajı ilk andan itibaren titizlikle takip ettik. 300 uzman ekibimizle 91 yerde izleme noktası belirledik ve hem karada hem de denizde tüm atıksu ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında toplam 430 denetim yaptık. ODTÜ bilim gemimizle 100 farklı noktadan numuneler aldık. 700'ü aşan bilim insanı, kurum temsilcisi, STK ve belediye yetkilisinin iştirak ettiği en geniş katılımlı çalıştayımızı gerçekleştirdik. Önceki gün Kocaeli'nde Marmara Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilin vali ve belediye başkanlarıyla birlikte son toplantımızı yaptık ve nihai kararlarımızı aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Haliç'i, Marmara'yı, Boğazı koruma ve temizleme tecrübesiyle hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı, kısa, orta ve uzun vadede atacağımız 22 büyük adımı, milletimizle paylaştık. Deniz temizliğine ilişkin genelgemizi Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilimize gönderdik. Marmara Denizi için koordinasyon ve bilim kurulumuzu bu hafta oluşturacağız. Bu süreci ortak bir akılla yöneteceğiz. Yine, stratejik planımızı 3 ay içerisinde hazırlayacağız.
2021 yıl sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan edeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Hem tarım hem de sanayi kaynaklı kirliliği durduracağız. Atıksu arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak, deniz suyu kalitesini yükselteceğiz. Arıtma tesislerimizin teknolojilerini en üste çıkaracağız. Kaçak balıkçılığa geçit vermeyecek ve hayalet ağları temizleyeceğiz. Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız ve kurtaracağız. Bu çerçevede 25 deniz yüzeyi temizleme teknemiz, kirlilik dağılmasını önlemek için bariyer serme teknelerimiz, 18 destek botumuzla harekete geçiyoruz. Topladığımız tüm atıkları; karaya getirip sızdırmasız kamyonlarla, belediyelerimizin bertaraf tesislerine göndereceğiz. Tüm operasyon boyunca yaklaşık bin kişilik ekip çalışacak. Yine daha önce hem deniz suyu hem de müsilaj numunelerini, bilimsel olarak incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderdik.
Bu arada Kurum, katıldığı televizyon programında da "Marmara Denizi 5 yıl içinde eski haline gelecek" açıklamasını yaptı.
OPERASYON 7/24 SÜRECEK
2 aydır çeşitli aralıklarla başlattığımız bu büyük operasyonu 7 gün 24 saat aralıksız sürdüreceğiz. Bir internet sitesi kurduk. Aldığımız kararlar, denizlerdeki kirlilik... Hepsi şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşılacak.
DENİZİMİZİ ASLA KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ
Mavi Vatan'ın kolyesi, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin küçük kardeşi Marmara Denizi'ni kurtaracağız, Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz.
15 NOKTADA BİN PERSONEL
Kadıköy Caddebostan, Tuzla Tersane, Yenikapı Açıkları, Kartal Sahilboyu, Maltepe Dolgu Alanı, Beylikdüzü Gürpınar Sahili, Kurbağalıdere, Pendik Sahilboyu, Kocaeli Körfez, Bursa Gemlik, Balıkesir Bandırma, Çanakkale Marina Bölgesi, Gelibolu, Yalova Aksa Önleri ve Yalova Tersaneler Bölgesi olmak üzere toplam 15 noktada hem karadan hem denizden temizlik çalışmaları eş zamanlı olarak başlatıldı. Operasyonda 1000 personel çalışacak. Mustafa KAYA/
SABAH
TÖRENE KATILAN SANATÇILAR:
'Devletimizin önderliğinde bunun üstesinden geleceğiz'
Pınar Altuğ:
Tamamen yok edemeyeceğiz ama artmasını engellemek, birazcık baskılamak mümkün olacak. Denizler hepimizin. Doğa hepimizin. Ona saygı göstermek durumundayız. Biz sadece kullanıp gitmeyeceğiz, bizim arkamızdan da nesiller geliyor.
Hakan Ural:
Böyle bir şeye ilk defa rastlıyorum. Bireysel insan ihlalinden kaynaklanan bir durum. Toplumsal duyarlılık, devletimizin de önderliğinde bunun da üstesinden geleceğiz.