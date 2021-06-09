Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 46 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü; hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. 9-13 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu 46 kent için sağanak uyarısı yapıldı, bu hafta yurdun büyük bir bölümünde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.
Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin detayları...
46 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji, 9 Haziran Çarşamba günü 46 kent için sağanak uyarısında bulundu. Hava durumu raporuna göre; sağanak yağış beklenen iller şu şekilde:
Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Muş, Bingöl, Bayburt, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli.
SON DAKİKA: HAVA DURUMU YARIN NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Sinop, Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin, yarın Trakya kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Göller yöresi ile yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren İç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Giresun çevrelerinin'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ve yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu,, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yerın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık