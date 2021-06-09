Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 46 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 29°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu