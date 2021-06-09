O davada reddi hakim talebi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile davalık olan iş insanı Necmettin Kesgin'in, "çocuk pornosu bulundurmak" suçundan aldığı cezayı onayan mahkeme başkanı Yeşim Garipoğlu Özen'in eşi Prof. Muharrem Özen ile Mansur Yavaş'ın arkadaşlık ilişkisi içinde olduğu çıktı. Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz, bu gerekçeyle Ankara BAM 6. Ceza Dairesi Başkanlığı'na reddi hakim talebini sundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile davalık olan iş insanı Necmettin Kesgin, çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve ceza onanmıştı. Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz, mahkeme başkanı Yeşim Garipoğlu Özen'in eşi olan Prof. Muharrem Özen ile Mansur Yavaş'ın arkadaşlık ilişkisi içinde olduğu gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

"BİLGİSAYARI KULLANMADIĞINA HÜKMEDİLMİŞ"



Avukat Özgür Ilgaz, reddi hakim talebinde, söz konusu bilgisayarın Mansur Yavaş tarafından adliyeye getirildiğini ve teslim edildiğini, burada kanuna aykırı imaj alındığını ve ardından bilgisayarın tekrar Mansur Yavaş'a iade edildiğini belirtti. Ayrıca, sanık Seda Daşdan 'ın avukatlığını yapan Avukat Bülent Yücetürk'ün aynı zamanda Mansur Yavaş'ın da avukatı olduğuna dikkat çeken Avukat Ilgaz, talepte şu ifadelere yer verdi: "13.07.2020 tarihinde İstinaf Başkanlar Kurulu tarafından verilen karar ve BAM 10. Ceza Dairesinin 27.02.2020 Tarihinde verdiği kararlara göre; suça konu bilgisayarın mülkiyetinin, zilyedinin müvekkilime ait olmadığına ve müvekkilim tarafında kullanılmadığına hükmedilmiş olmasına rağmen, bilgisayarı elinde bulunduran Mansur Yavaş tarafından 10 Şubat 2020'de mahkemeye verilen yazılı beyanda bu bilgisayarın müvekkilime ait olmadığı itiraf edilmiş olmasına rağmen, nasıl olup da müvekkilime ceza verilmektedir, bu durum akıl almazdır" denildi.

FOTOĞRAFINI TABLOYLA HEDİYE ETMİŞLER



Mahkeme başkanı Yeşim Garipoğlu Özen'in eşi olan Prof. Muharrem Özen ile Mansur Yavaş'ın arkadaşlık ilişkisi içinde olduğunu belgeleyen fotoğrafta Ankara BAM 6. Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulan reddi hakim talebinin ekinde yer aldı. Fotoğrafta Prof. Muharrem Özen'in Mansur Yavaş'a fotoğrafını tablo yaptırıp hediye ettiği görüldü.