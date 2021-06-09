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Giriş Tarihi: 9.6.2021

PKK’nın sapık hocasına 9 yıl hapis talebi

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
PKK’nın sapık hocasına 9 yıl hapis talebi
'de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları "evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı" ve taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Burhan Dalğali hakkında, 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık Dalğali'nin avukatının savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.
Sanığın evliliklerini kurtarmak isteyen bir çiftten 3 bin 200 TL ücret aldığı, kimliği tespit edilemeyen bir kadına yönelik dini duyguları kullanarak cinsel birliktelik yaşadığı iddia edildi.
Dalğali hakkında daha önce de PKK propagandası suçlamasıyla dava açılmıştı.
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PKK’nın sapık hocasına 9 yıl hapis talebi
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