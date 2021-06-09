PKK’nın sapık hocasına 9 yıl hapis talebi

Esenler
'de
kendisini hoca
olarak tanıttığı
kadınları "evliliklerini
kurtarma vaadiyle
dolandırdığı" ve taciz
ettiği iddiasıyla yargılanan
Burhan Dalğali hakkında, 1 yıl
10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezası
talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık
Dalğali'nin avukatının savunma yapması
için süre vererek duruşmayı erteledi.
Sanığın evliliklerini kurtarmak isteyen bir çiftten 3 bin 200 TL ücret aldığı, kimliği tespit edilemeyen bir kadına yönelik dini duyguları kullanarak cinsel birliktelik yaşadığı iddia edildi.
Dalğali hakkında daha önce de PKK propagandası suçlamasıyla dava açılmıştı.