Sahada yine dostluk kazandı

Halı sahaların yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte kendisine gelen maç teklifini geri çevirmeyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, çok sayıda ünlü ismin de katıldığı maçta ter döktü.

Sebahattin Zaim Üniversitesi futbol sahasında düzenlenen dostluk müsabakasını FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar yönetti. Müsabakaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ile SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran başta olmak üzere basın camiasından Ersin Çelik, İsmail Kılıçarslan, Âdem Metan ve Serdar Tuncer de forma giydi. Maçın sonucunda Kabaktepe'nin Ünsüz Mamüller takımı, gazetecilerin ağırlıkta olduğu Ünlü Mamüller adlı takımını 8-2 mağlup ederken bir golün sahibi de Kabaktepe oldu.





NORMAL HAYATIMIZA DÖNÜŞÜN BİR SİMGESİ

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kabaktepe, "Pandemi yasaklarının kalktığı bir dönemde normal hayata dönüşümüzün de bir simgesi. Dolayısıyla, bugünlerin tekrar geriye değil, ileriye doğru normalleşmenin olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Teknik direktörümüz kondisyonumuzu tam hazırlayamadığı için ilk yarı 10 dakika oyunda kalabildik" ifadelerini kullanan Kabaktepe, "Takımımıza faydalı olmaya çalıştık ama takımımıza mı rakibe mi daha faydalı olduk bilemiyorum. Hem birleştirici ve geliştirici etkileri noktasında pozisyonuna da vurgu yapmak istedik" diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİĞE KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜRLER

Kabaktepe, "Özellikle Adem Metan kardeşimizin hem bu futbol maçı vesilesiyle farkındalığa, birlik ve beraberliğe katkısından dolayı da tüm katılan gazeteci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hep rekabetler sahada kalsın, beraber kucaklaştığımız, tüm farklılıkları takımlarınızın rengi olarak sahada bırakabildiğimiz, toplumun her alanında birlikte yaşayabildiğimiz bir hayat temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.