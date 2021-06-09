Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sahada yine dostluk kazandı
Giriş Tarihi: 9.6.2021 11:21

Sahada yine dostluk kazandı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Sahada yine dostluk kazandı

Halı sahaların açılmasıyla birlikte gelen maç teklifini geri çevirmeyen AK Parti İstanbul İl Başkanı ’nin öncülüğünde spor, sanat, medya ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katıldığı dostluk maçı düzenlendi.  Renkli görüntülerin oluştuğu müsabakayı Kabaktepe’nin Ünsüz Mamuller takımı 8-2 skorla kazandı.

Halı sahaların yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte kendisine gelen maç teklifini geri çevirmeyen AK Parti İstanbul İl Başkanı , çok sayıda ünlü ismin de katıldığı maçta ter döktü.

futbol sahasında düzenlenen dostluk müsabakasını FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu yönetti. Müsabakaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ile SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran başta olmak üzere basın camiasından Ersin Çelik, İsmail Kılıçarslan, Âdem Metan ve Serdar Tuncer de forma giydi. Maçın sonucunda Kabaktepe'nin Ünsüz Mamüller takımı, gazetecilerin ağırlıkta olduğu Ünlü Mamüller adlı takımını 8-2 mağlup ederken bir golün sahibi de Kabaktepe oldu.



NORMAL HAYATIMIZA DÖNÜŞÜN BİR SİMGESİ

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kabaktepe, "Pandemi yasaklarının kalktığı bir dönemde normal hayata dönüşümüzün de bir simgesi. Dolayısıyla, bugünlerin tekrar geriye değil, ileriye doğru normalleşmenin olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Teknik direktörümüz kondisyonumuzu tam hazırlayamadığı için ilk yarı 10 dakika oyunda kalabildik" ifadelerini kullanan Kabaktepe, "Takımımıza faydalı olmaya çalıştık ama takımımıza mı rakibe mi daha faydalı olduk bilemiyorum. Hem birleştirici ve geliştirici etkileri noktasında pozisyonuna da vurgu yapmak istedik" diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİĞE KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜRLER

Kabaktepe, "Özellikle Adem Metan kardeşimizin hem bu futbol maçı vesilesiyle farkındalığa, birlik ve beraberliğe katkısından dolayı da tüm katılan gazeteci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hep rekabetler sahada kalsın, beraber kucaklaştığımız, tüm farklılıkları takımlarınızın rengi olarak sahada bırakabildiğimiz, toplumun her alanında birlikte yaşayabildiğimiz bir hayat temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahada yine dostluk kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA