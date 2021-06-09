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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni döneme geçiliyor
Giriş Tarihi: 9.6.2021 17:57 Son Güncelleme: 9.6.2021 18:39

: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni döneme geçiliyor

Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni döneme geçiliyor

haberleri: Sağlık Bakanı , aşılamada yaş sınırının 45'e düştüğünü açıkladı. Hafta başında 4 milyon 200 bin doz aşısının Türkiye'ye geleceğini belirten Bakan Koca, "Tedbirler ne zaman gevşetilecek?" sorusuna ise "Tedbirlerin gevşetilmesi için haziran ayından sonra değerlendirme yapacağız." şeklinde yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

haberleri: Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni döneme geçiliyor | Video

AŞILAMADA YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşılamada yaş sınırını yarından itibaren 45'e düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

4 MİLYON 200 BİN DOZ BİONTECH AŞISI GELECEK

Bakan Koca, hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısının Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Tedbirler ne zaman gevşetilecek?" sorusuna "Tedbirlerin gevşetilmesi için haziran ayından sonra değerlendirme yapacağız" şeklinde yanıt verdi.

İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI

Öte yandan, illerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Isparta (96,98), Erzurum (93,16), Kayseri (92,26), Tokat (91,34), Kastamonu (91,15), Eskişehir (88,5), Ağrı (85,3), Rize (85,18), Sivas (84,76), Zonguldak (83,61), Bartın (81,11), Yozgat (80,65), Malatya (77,68), Bitlis (76,05), Karaman (74,93), Erzincan (74,9), Afyon (73,55), Kırıkkale (72,47), Çorum (69,88), Kırşehir (69,33), Çankırı (69,1),

Karabük (50,0), Tekirdağ (49,57), Samsun (49,4), Hakkari (47,4), Aksaray (47,27), Manisa (45,62), Nevşehir (44,93), Kilis (44,78), Çanakkale (43,67), Amasya (41,45), İzmir (41,23), Bayburt (40,89), Muğla (39,76), Mardin (38,59), Sinop (38,34), Yalova (37,5), Artvin (35,93), Şanlıurfa (35,75), Bingöl (34,22), Antalya (31,9), Tunceli (31,63), Kahramanmaraş (24,94), Şırnak (24,16), Adıyaman (23,59), Iğdır (22,18), Aydın (18,87)

Niğde (67,56), Muş (66,66), İstanbul (63,93), Kocaeli (63,42), Düzce (63,36), Konya (63,15), Balıkesir (59,25), Sakarya (59,09), Ardahan (57,0), Uşak (54,95), Giresun (54,74), Elazığ (54,38), Denizli (53,83), Diyarbakır (53,33), Burdur (53,2), Van (52,81), Batman (52,04), Trabzon (51,38), Gaziantep (51,26), Bursa (50,85), Kırklareli (50,51), Siirt (50,28),

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Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni döneme geçiliyor
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