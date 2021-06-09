Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni döneme geçiliyor | Video
AŞILAMADA YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşılamada yaş sınırını yarından itibaren 45'e düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.
4 MİLYON 200 BİN DOZ BİONTECH AŞISI GELECEK
Bakan Koca, hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısının Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Tedbirler ne zaman gevşetilecek?" sorusuna "Tedbirlerin gevşetilmesi için haziran ayından sonra değerlendirme yapacağız" şeklinde yanıt verdi.
İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI
Öte yandan, illerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"Isparta (96,98), Erzurum (93,16), Kayseri (92,26), Tokat (91,34), Kastamonu (91,15), Eskişehir (88,5), Ağrı (85,3), Rize (85,18), Sivas (84,76), Zonguldak (83,61), Bartın (81,11), Yozgat (80,65), Malatya (77,68), Bitlis (76,05), Karaman (74,93), Erzincan (74,9), Afyon (73,55), Kırıkkale (72,47), Çorum (69,88), Kırşehir (69,33), Çankırı (69,1),
Karabük (50,0), Tekirdağ (49,57), Samsun (49,4), Hakkari (47,4), Aksaray (47,27), Manisa (45,62), Nevşehir (44,93), Kilis (44,78), Çanakkale (43,67), Amasya (41,45), İzmir (41,23), Bayburt (40,89), Muğla (39,76), Mardin (38,59), Sinop (38,34), Yalova (37,5), Artvin (35,93), Şanlıurfa (35,75), Bingöl (34,22), Antalya (31,9), Tunceli (31,63), Kahramanmaraş (24,94), Şırnak (24,16), Adıyaman (23,59), Iğdır (22,18), Aydın (18,87)
Niğde (67,56), Muş (66,66), İstanbul (63,93), Kocaeli (63,42), Düzce (63,36), Konya (63,15), Balıkesir (59,25), Sakarya (59,09), Ardahan (57,0), Uşak (54,95), Giresun (54,74), Elazığ (54,38), Denizli (53,83), Diyarbakır (53,33), Burdur (53,2), Van (52,81), Batman (52,04), Trabzon (51,38), Gaziantep (51,26), Bursa (50,85), Kırklareli (50,51), Siirt (50,28),