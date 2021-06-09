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Giriş Tarihi: 9.6.2021 15:20 Son Güncelleme: 9.6.2021 15:21

: Thodex vurgununda kritik gelişme! Mahkeme resmen onay verdi: İşlemler başladı...

DHA
Son dakika: Thodex vurgununda kritik gelişme! Mahkeme resmen onay verdi: İşlemler başladı...

haberine göre; Thodex mağdurlarının suç duyurusu ve icra talebinde bulunması üzerine önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, dolandırıcı ’in, Kocaeli Darıca'daki evinde icra işlemi yapılmasına onay verdi.

Thodex mağdurlarının suç duyurusu ve icra talebinde bulunması üzerine şirketin kurucusu 'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi yapılması onaylandı.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, nisan ayında yurt dışına kaçarken, kripto para borsasında paraları bulunanlar ise mağdur oldu. Kripto para borsası mağdurları, suç duyurusunda bulunurken, alacakları nedeniyle icra talep etti.

Bir mağdurun İstanbul Anadolu 2'nci İcra Dairesi'ne 628 bin 460 TL için icra talebi, onaylandı. Mağdur avukatı Sinan Keskin'in memurlarla birlikte icra işleminde bulunacağı belirtildi.

Faruk Fatih Özer'in, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan sitede, ailesine ait dairede icra işlemi bugün gerçekleştirilecek. Çilingirin kapıyı açmasının ardından icra için eşya tespiti yapılacak.

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Son dakika: Thodex vurgununda kritik gelişme! Mahkeme resmen onay verdi: İşlemler başladı...
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