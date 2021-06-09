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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Türkiye Bilim Kurulu ve Kabine toplantısı kararlarını bekliyor! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?
Giriş Tarihi: 9.6.2021 14:54 Son Güncelleme: 9.6.2021 15:02

| Türkiye ve kararlarını bekliyor! kalkacak mı?

Son dakika | Türkiye Bilim Kurulu ve Kabine toplantısı kararlarını bekliyor! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?
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haberi: vaka sayıları tam kapanma kararı sonrası başlayan düşüş eğilimini sürdürüyor. 1 Haziran'dan itibaren yeni kademeli sürecine girilirken, tüm Türkiye atılacak diğer adımları merakla bekliyor. Başkan partisinin MKYK'sında yaptığı açıklamada 21 Haziran tarihini işaret ederek coronavirüste normalleşme adımlarının yeniden güncelleneceğini ifade etmişti. ise NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla yarın yapılacakken, bugün Sağlık Bakanı başkanlığında da toplanacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

haberi... Türkiye'nin gözü-kulağı bugün yapılacak toplantısı ve yarın gerçekleştirilecek Kabine toplantısında olacak. NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 14 Haziran'dan 10 Haziran'a çekildi. Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi ve yeni süreci olacak. Başkan normalleşme adımlarının yeniden güncelleneceğinin mesajını vermiş ve 21 Haziran tarihini işaret etmişti. Başkan Erdoğan'ın Pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp-kaldırılmayacağına vurgu yapması bekleniyor.

Yarın yapılacak Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi corona virüs ve yeni normalleşme süreci olacak. Vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

BİLİM KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

Toplantıda vaka sayıları ve hastanelerdeki durum değerlendirilecek. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla genişleyen aşı takvimi ve takvime yeni risk gruplarının eklenmesi ele alınacak. Bilim Kurulu'nda ayrıca normalleşme sürecinin vaka sayısına etkisi de masaya yatırılacak.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KAZANILACAK

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen partisinin MKYK toplantısında da coronavirüs sürecini ele almıştı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri Kovid-19 salgını ile ilgili yapılan etkin mücadele olmuştu. Yaz boyunca hedefin 300 milyon doz aşı olduğunu belirten Erdoğan, aşılama ile birlikte toplum bağışıklığının kazanılacağını söyledi.

NORMALLEŞME TAKVİMİ GÜNCELLENECEK

Erdoğan 1 Haziran'da başlaşan yeni normalleşme takviminin 21 Haziran'a kadar izleneceğini belirtirken, yeni normalleşme takvimin hem vaka sayıları hem de aşılama dikkate alınarak 21 Haziran tarihinden sonra yeniden güncelleneceği ifade etti.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALKACAK MI?

Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.

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Son dakika | Türkiye Bilim Kurulu ve Kabine toplantısı kararlarını bekliyor! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?
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