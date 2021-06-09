Taksim’de 16.huzur uygulaması yapıldı! Hatalı plakalara ceza yazıldı

Beyoğlu Taksim bölgesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü 16. Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Beyoğlu İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri Özel Harekat Polisleri ve Polis helikopteri desteğiyle öğlen saatlerinde geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı.

KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde ilçenin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Taksim meydanında oluşturulan Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

İKİ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI KESİLDİ

Taksim noktada narkotik köpeği Golt'ta şüpheli araçlarda arama tarama yaparak polise yardımcı oldu. Kontrol noktasında yapılan denetimlerde 33 plakalı bir otomobilde plakadaki rakam ve harflerin yan yana bulunması standart dışı olması ve başka bir aracın plakasında rakamların üzerine bant yapıştırılması nedeniyle her iki araç sürücüsüne 551 TL para cezası kesildi.