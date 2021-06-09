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Giriş Tarihi: 9.6.2021 14:25 Son Güncelleme: 9.6.2021 14:30

TBMM Başkanı Şentop Adalet Bakanı Gül ve HSK üyelerini kabul etti

İLKER TURAK İLKER TURAK
TBMM Başkanı Şentop Adalet Bakanı Gül ve HSK üyelerini kabul etti

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve yeni seçilen Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve yeni seçilen Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti.

Kurulunca 7, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 üyenin seçilmesiyle yeniden belirlenen HSK'nın yeni üyeleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop, yeni HSK üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Ziyarete HSK Genel Sekreteri Seyfi Han da katıldı.

HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında 7 Haziran tarihinde yapılan Genel Kurul'da HSK 2. Daire Başkanı ve HSK'nın yeni başkanvekili olurken, Halil Koç HSK 1. Dairesi Başkanlığı'na seçilmişti. Kurul'un doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda, üyeler için yapılan oylamada Hamit Kocabey, Ömür Topaç, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Birinci Daire üyesi, Ergün Şahin, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Bilal Temel de 2. Daire üyesi olarak belirlenmişti.

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TBMM Başkanı Şentop Adalet Bakanı Gül ve HSK üyelerini kabul etti
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