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Giriş Tarihi: 9.6.2021 11:32 Son Güncelleme: 9.6.2021 11:43

, bir kez daha Türkiye’nin ‘En Değerli Markası’ seçildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY, bir kez daha Türkiye’nin ‘En Değerli Markası’ seçildi

()  uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın araştırmasına göre salgın sürecindeki başarılı yönetim performansı ve  1.6 milyar doları aşan marka değeriyle 2021 yılında da Türkiye’nin ‘En Değerli Markası’ seçildi

() uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre salgın sürecindeki başarılı yönetim performansı ve 1.6 milyar doları aşan marka değeriyle 2021 yılında da Türkiye'nin 'En Değerli Markası' seçildi



Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2021 yılı "TURKEY100 - Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırması tamamlandı. THY salgın sürecindeki başarılı yönetim performansı ve 1.6 milyar doları aşan marka değeriyle 2021 yılında da 'Türkiye'nin En Değerli Markası" oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen havacılık alanında faaliyet gösteren THY böylece üst üste dördüncü kez bu unvana layık görülmüş oldu



NİCE BAŞARILARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı "Önceki yıllardaki başarımızı pandemi döneminde de sürdürüyor olmaktan ve bir kez daha 'Türkiye'nin En Değerli Markası' olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan büyük Türk Hava Yolları ailemize teşekkür ediyorum. Ülkemizin Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

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THY, bir kez daha Türkiye’nin ‘En Değerli Markası’ seçildi
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