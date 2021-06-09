Trabzon'daki 700 yıllık kaleden sonra şimdi de Gümüşhane'deki kaleyi istiyorlar!

'KALEYİ ALIP SATMA GAYEMİZ YOK'

Kaleyi aldıktan sonra restorasyon yaptıracaklarını anlatan Üçüncüoğlu, "Dedikodular çıkıyor 'kaleyi 'alacağız, satacağız' diye. Bizim böyle bir gayemiz yok. Birileri çıkıyor biz Üçüncüoğulları'ndanız diye konuşuyor. Torul'a bir kere gelmemişlerdir. Konuşanı da susturmak mümkün değil. Ben Üçüncüoğlu Derneği'ni 2000 yılında kurdum, başkan olarak hala devam ediyorum. Benim hayatım tarihi araştırmalarla, soyumu araştırmakla geçti, merak edenler gelip bana sorabilir. Kale davası sonuçlanınca benim derneğimde yaklaşık 150 kişi vardı. Şu anda 5 bine yakın bir rakam var. Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan hatta Amerika'dan bile beni arayan akrabalarım var. Onlarla da görüşüyoruz. Kimisi bu duruma maddi olarak bakıyor. Biz kesinlikle bu konuya manevi amaçlarla bakıyoruz. Mahkemeden karar çıktığı anda, vakıf senedimizde eğitim, öğretim, çocuk ve kadın hakları ele alınacak" diye konuştu.