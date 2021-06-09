Yedi şüpheli gözaltına alınmıştı! İşte böyle yakalandılar

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ve HDP Beyoğlu İlçe Sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Bor'un da aralarında bulunduğu yedi şüphelinin gözaltına alındığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Beyoğlu başta olmak üzere çok sayıda ilçede bölücü terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Polis kamerasına yansıyan görüntülere; örgütsel dokümanların ele geçirildiği anlar yansıdı. Özel Harekat Polisleri ve helikopter destekli düzenlenen operasyonda HDP Beyoğlu İlçe Sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Bor'un da aralarında bulunduğu yedi şüpheli gözaltına alınmıştı.