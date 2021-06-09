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Giriş Tarihi: 9.6.2021 11:33

Yedi şüpheli gözaltına alınmıştı! İşte böyle yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yedi şüpheli gözaltına alınmıştı! İşte böyle yakalandılar

’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen ve HDP Beyoğlu İlçe Sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Bor’un da aralarında bulunduğu yedi şüphelinin gözaltına alındığı operasyon polis kameralarına yansıdı

'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ve HDP Beyoğlu İlçe Sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Bor'un da aralarında bulunduğu yedi şüphelinin gözaltına alındığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Beyoğlu başta olmak üzere çok sayıda ilçede bölücü terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Polis kamerasına yansıyan görüntülere; örgütsel dokümanların ele geçirildiği anlar yansıdı. Özel Harekat Polisleri ve helikopter destekli düzenlenen operasyonda HDP Beyoğlu İlçe Sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Bor'un da aralarında bulunduğu yedi şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Yedi şüpheli gözaltına alınmıştı! İşte böyle yakalandılar
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