Son dakika "10 Haziran koronavirüs tablosu" Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. 1yıldan fazla süredir ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 virüsüyle ilgili Sağlık Bakanlığı son dakika bilgisi şeklinde Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verilerinin yer aldığı en son korona tablosu ile kamuoyuyla paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika 10 Haziran koronavirüs tablosu ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler "10 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt arayarak bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA 10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Haziran koronavirüs tablosu verilerini henüz açıklamadı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldığında en son korona tablosu bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri burada olacak...