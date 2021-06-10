250 bin liralık çantayı çaldı

Sarıyer'de bulunan AVM'ye gelen hırsız soğukkanlı bir şekilde dünyaca ünlü bir markaya ait 250 bin lira değerindeki çantayı çaldı. Hırsızın çaldığı çantayı yanında getirdiği alarm susturan çantanın içine koyup mağazadan kolaylıkla çıkardığı öğrenildi. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Benzer bir hırsızlık girişiminin Şişli'de de yapıldığını tespit eden polis yaptığı çalışmada Rusya vatandaşı 2 kişiyi çaldıkları çanta birlikte yakaladı. Rus hırsızlar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olay şöyle yaşandı. İddiaya göre dünyaca ünlü bir markanın mağazasına gelen cerrahi maskeli bir kişi, içeride müşteri gibi dolaşmaya başlayarak aksesuar ve çantalara baktı. Ardından dünyaca ünlü marka çantaların bulunduğu vitrinin önüne geldi. Yaklaşık beş dakika etrafı gözetledikten sonra 250 bin lira değerinde timsah derisi bir çantayı eline aldı. Kimsenin kendisini görmediğinden emin olduktan sonra çaldığı çantayı yanında getirdiği başka bir çantanın içine koyarak mağazadan çıktı.

Çantayı çalan kişi mağazadan çıkıp gittikten yarım saat sonra mağaza çalışanları çantanın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik görevlileri hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığını gördü. Çalışanlar derhal polise haber verdi.

ALARMI ENGELLEYEN ÖZEL DÜZENEKLİ ÇANTA YAPMIŞLAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın önce çantayı eline aldığı ve bir müddet inceledikten sonra başka bir yere geçerek çaldığı çantayı başka bir çantanın içine koyduğu görülüyor. Ardından mağazanın kapısından çıkarak gittiği görülüyor. Çalınan çantaya alarm takılmış olmasına rağmen alarmın ötmemesi dikkat çekti. Bunun sebebi ise hırsızlar yakalanınca anlaşıldı. Hırsızın yanında getirdiği çantanın özel olarak yapılmış ve alarm engelleyici özelliği olduğu anlaşıldı.

İKİNCİ İŞİNDE YAKAYI ELE VERDİ

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri İstinye'deki hırsızlığı araştırırken bir sonraki gün Şişli'de benzer bir hırsızlık girişiminin yaşandığı bilgisini aldı. Yapılan incelemede her iki olayı gerçekleştiren kişilerin birlikte 2 Haziran günü Rusya'dan İstanbul'a gelen Rusya Federasyonu vatandaşı İvan Fufaev ile Sergei Chernikov olduklarını tespit etti. Zanlıların kaldıkları rezidansa baskın yapan polis her iki şüpheliyi de yakaladı. Rezidansta yapılan aramada çalınan çanta tavan arasına saklanmış olarak bulundu.

RUS HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Yaptıkları hırsızlık güvenlik kamerasına yansıyan ve kaldıkları rezidansta çaldıkları çanta ile birlikte yakalanan Rus hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.