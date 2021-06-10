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Giriş Tarihi: 10.6.2021 15:18 Son Güncelleme: 10.6.2021 15:18

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ulu Cami'den çalınan çiniler 'dan çıktı

AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Adana Ulu Cami'den çalınan çiniler Hollanda'dan çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ulu Cami'den 19 yıl önce çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'sinin ve 1 çini panonun 'dan çıktığını kaydetti.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanat ve kültür varlıklarının çalınmasının çok büyük bir suç ve ahlaksızlık olduğunu belirtti.

Ulu Cami'den 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'sinin ve 1 çini panonun 'dan çıktığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız ülkemizden çalınan varlıklarımızı çok sıkı şekilde takip ediyor ve 'ye getirilmesini temin ediyor. Kültür ve sanat varlıklarımızı dünyanın her yerinde takip eden yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizden çalınan eserlerimizin geri alınması için yoğun mücadele veren herkesi tebrik ediyoruz. Pek çok varlığımız gibi Adana'daki muhteşem Ulu Cami de kendi güzelliklerine yeniden kavuşacak."

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Adana Ulu Cami'den çalınan çiniler Hollanda'dan çıktı
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