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Giriş Tarihi: 10.6.2021 16:44

AK Partili 'ten yetkililere '500 yıllık çini' teşekkürü

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
AK Partili Ömer Çelik'ten yetkililere '500 yıllık çini' teşekkürü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , 'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini panonun Hollanda'da bulunup Türkiye’ye getirildiği için yetkililere teşekkür etti. Çelik, “Ülkemizden çalınan eserlerimizin geri alınması için yoğun mücadele veren herkesi tebrik ediyoruz. Pek çok varlığımız gibi Adana’daki muhteşem Ulu Camii’de kendi güzelliklerine yeniden kavuşacak...” dedi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları, 'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan ve 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini panonun Hollanda'da olduğunu tespit etti. İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı girişimleri sonucu çiniler Türkiye'ye getirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

"KURUMLARIMIZ ÜLKEMİZDEN ÇALINAN VARLIKLARIMIZI ÇOK SIKI ŞEKİLDE TAKİP EDİYOR"

Çelik, geri getirilen çinilerle ilgili "Sanat ve kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır. 'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano, Hollanda'dan çıktı. Kurumlarımız ülkemizden çalınan varlıklarımızı çok sıkı şekilde takip ediyor ve Türkiye'ye getirilmesini temin ediyor. Kültür ve sanat varlıklarımızı dünyanın her yerinde takip eden yetkililerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ULU CAMİİ'DE KENDİ GÜZELLİKLERİNE YENİDEN KAVUŞACAK..."

Çelik sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizden çalınan eserlerimizin geri alınması için yoğun mücadele veren herkesi tebrik ediyoruz. Pek çok varlığımız gibi Adana'daki muhteşem Ulu Camii'de kendi güzelliklerine yeniden kavuşacak..."

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AK Partili Ömer Çelik'ten yetkililere '500 yıllık çini' teşekkürü
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